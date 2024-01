Nightingale: l'open world vittoriano si rivede in 20 minuti di gameplay su Unreal Engine 5

A distanza di un anno e mezzo dall'annuncio del passaggio di Nightingale a Unreal Engine 5, il team Inflexion fondato da Aaryn Flynn e altri ex membri di BioWare torna a mostrare in video questo ambizioso survival open world a tinte vittoriane.

L'ultimo filmato confezionato dalla redazione di IGN.com ci permette di sbirciare tra le pieghe dell'ultima esperienza interattiva data alla luce dagli ormai ex esponenti di BioWare che hanno contribuito a dare forma alle serie di Mass Effect e Dragon Age.

La nuova avventura ruolistica intrisa di elementi survival di Flynn e compagni ci proietterà in una dimensione fantasy dai tratti vittoriani e medievaleggianti, sullo sfondo di un enorme scenario a mondo aperto pieno di mostri da fronteggiare, di incantesimi da padroneggiare e di strutture da costruire.

L'ultimo video dimostrativo si focalizza appunto sugli aspetti legati alle dinamiche survival e crafting, con una veloce infarinatura sulle attività da completare sia da soli che in multiplayer per avere la meglio sugli elementi soprannaturali che permeano un paesaggio in costante mutamento. Il nostro compito sarà perciò quello di aiutare la gilda dei Nightingale a reperire risorse, materiali e formule magiche in funzione del pericolo rappresentato da un'incombente guerra civile che minaccia di spezzare i già delicati equilibri di una civiltà nel pieno di una rivoluzione industriale.

Contestualmente alla pubblicazione del nuovo trailer, il team Inflexion ci informa che la fase Early Access di Nightingale partirà ufficialmente il 22 febbraio su PC. In attesa di sviscerare tutti i segreti dell'ultima esperienza free roaming di Aaryn Flynn, vi lasciamo in compagnia del nostro approfondimento su Nightingale tra regni misteriosi e creature da brivido.