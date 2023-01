Nightingale prenderà le distanze dalla narrativa di Dragon Age e Mass Effect

Aaryn Flynn, fondatore e leader di Inflexion Games ed in passato figura centrale all'interno di BioWare, è tornato a parlare di Nightingale, survival in soggettiva in salsa vittoriana in arrivo nel corso di quest'anno su PC e console.

Approfittando della sua passata esperienza in BioWare, Flynn ha preso come punto di riferimento le serie di Dragon Age e Mass Effect per spiegare in che modo il comparto narrativo di Nightingale si distinguerà da ciò a cui l'autore ha lavorato durante la sua militanza nello studio di Electronic Arts.

"In tutta franchezza, avevamo realizzato un sword-and-board fantasy con Dragon Age, e un high fantasy con Mass Effect", esordisce Flynn. "E abbiamo pensato che ci fossero un sacco di storie davvero interessanti che possiamo raccontare quando puoi relazionarti un po' di più con il mondo perché lo riconosci".

Anche se conterrà ancora elementi di gioco di ruolo, Nightingale è, prima di tutto, un gioco di crafting di sopravvivenza ambientato in un mondo condiviso, quindi anche il modo in cui Inflexion racconterà la storia differirà dalle proposte di Bioware. Invece delle vaste opzioni di dialogo e della narrativa ramificata a cui abbiamo assistito nei panni del Comandante Shepard o dell'eroe del Ferelden, la narrazione di Nightingale sarà più focalizzata sulle storie dei giocatori.

"Non è così sofisticato come il tipo di narrazione che abbiamo fatto nei giochi BioWare", afferma Flynn. "L'idea di questo gioco è per molti versi un gigantesco sandbox per le storie dei giocatori. Invece quello che abbiamo fatto a BioWare è stata una storia ben scritta che aveva dei sentieri ma alla fine tutti giungono alla stessa conclusione. Forse ci sono alcune variazioni lì, ma in generale vi state godendo tutti una storia simile. Invece questo è pensato per essere un sandbox in cui i giocatori progetteranno e creeranno le proprie storie e alla fine conviveranno".

In attesa di conoscere l'esatta data di lancio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Nightingale per ulteriori approfondimenti.