Nightmare Busters Rebirth: torna il gioco per SNES cancellato nel 1994

Il publisher Pix n Love e lo sviluppatore Aurora Game Studio annunciano il ritorno di Nightmare Busters Rebirth, riedizione di un gioco (Nightmare Busters, appunto) annunciato nel 1994 per Super Nintendo e mai pubblicato.

Nightmare Busters ha avuto uno sviluppo piuttosto travagliato e lo sviluppatore originale Arcade Zone non è riuscito a pubblicare il gioco su Super Nintendo. Annunciato nel 1994 e previsto per lo stesso anno, Nightmare Busters non ha mai visto la luce ma oggi si prepara a tornare in vita con una riedizione che presenta una grafica completamente ridisegnata, una UI rinnovata e una colonna sonora del tutto nuova.

Confermato il supporto per il multiplayer (due giocatori) e la presenza di varie modalità extra come Speedrun, Ultimate Mode e Museum. Attualmente il gioco è in pre-produzione e presto entrerà in produzione per PC e console non meglio specificate. In calce trovate i primi screenshot di Nightmare Busters Rebirth, purtroppo il publisher non ha diffuso ulteriori dettagli e non conosciamo la finestra di lancio o altre informazioni, restiamo in attesa di vedere il gioco in azione in un trailer o un video gameplay.



Sicuramente una bella notizia per tutti coloro cresciuti a platform e giochi d'azione 2D su Amiga, Super Nintendo e Mega Drive.