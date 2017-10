Mancano pochi giorni all'uscita diha dunque pubblicato un trailer di lancio che ci propone una breve panoramica del secondo capitolo della seria a cura di, software house già apprezzata per il lavoro svolto con la saga di

Il filmato ci permette di dare un primo sguardo alla trama, ai personaggi, ai nemici, al combat system, alle ambientazioni e alle atmosfere che caratterizzeranno la produzione. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Nights of Azure 2: Bride of the New Moon è già disponibile in Nord America, mentre arriverà in Europa venerdì 27 ottobre su PC, Playstation 4 e Nintendo Switch.