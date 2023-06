Nightscape: svelata in video l'avventura narrativa tra cielo e mitologia araba

Nel corso del Tribeca Games Spotlight 2023 apertosi con Goodbye Volcano High, i ragazzi di Mezan Studios hanno presentato ufficialmente l'avventura narrativa Nightscape, un'avventura narrativa ambientata tra le stelle dell'antica mitologia araba.

La nuova esperienza interattiva firmata da Mezan proietta gli appassionati del genere in un mondo fantasy radicato nella millenaria tradizione araba. Protagonista dell'avventura è Layla, una Stargazer perduta che intraprende un lungo viaggio per ristabilire l'ordine tra le stelle delle costellazioni.

La campagna principale di Nightscape si snoda in una serie di livelli 2,5D pieni di enigmi da risolvere, ciascuno dei quali associato a una stella del firmamento: starà agli emuli di Layla capire come riportare l'ordine tra le costellazioni, un compito particolarmente difficile e dal cui esito dipenderà il destino stesso degli esseri umani e delle creature mitologiche che popolano questa dimensione da Mille e una Notte.

Il lancio di Nightscape è previsto più avanti nel 2023 su PC. In calce e in cima alla notizia trovate le immagini e le scene di gameplay del video confezionato da Mezan Studios per svelare questa interessante avventura narrativa intrisa di elementi puzzle e platform: dategli un'occhiata e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.