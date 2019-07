Nightwolf minaccia gli altri kombattenti di Mortal Kombat 11 in una nuova immagine

Le fucine digitali degli studi NetherRealm lavorano alacremente per sfornare nuovi kombattenti con cui ampliare il roster di personaggi di Mortal Kombat 11, come conferma Ed Boon pubblicando sulle sue pagine social una nuova immagine teaser di Nightwolf.

Il boss dei NetherRealm Studios non è certamente nuovo a questo genere di iniziative: pochi giorni fa, infatti, sempre nel profilo Twitter di Ed Boon abbiamo potuto intravedere lo splendido modello poligonale della versione MK11 di Sindel, una delle kombattenti più amate dalla community sia per la ricca serie di animazioni che impreziosisce il suo bagaglio di mosse che, soprattutto, per le sue Fatality particolarmente cruente.

In un'altra immagine teaser propostaci a fine giugno dal designer statunitense e storico papà della serie di MK siamo poi riusciti a osservare il letale tomahawk equipaggiato dallo stesso Nightwolf per ricavarsi una strada tra le carni e le ossa del malcapitato di turno.

L'accresciuta frequenza nella pubblicazione di questi screenshot da parte di Ed Boon non può che essere di buon auspicio per coloro che attendono con ansia il lancio dei nuovi pacchetti aggiuntivi di personaggi di Mortal Kombat 11 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch: nel frattempo, date un'occhiata all'ultimo scatto con protagonista Nightwolf e diteci cosa ne pensate al riguardo.