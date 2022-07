Nike abbraccia Rocket League con DLC e torneo a tema Nike Air Zoom Mercurial

Il team di Psyonix rinsalda ulteriormente il proprio legame con i colossi dello sport e, in particolar modo, del calcio annunciando una partnership con Nike che darà modo agli appassionati di Rocket League di "indossare idealmente" gli scarpini Nike Air Zoon Mercurial.

La nuova collaborazione sancita da Psyonix e Nike si concretizza così con il Pacchetto a tema Air Zoom Mercurial che comprende tre Adesivi per la battle-car Octane e le ruote a tema. Il debutto nei negozi della nuova linea di scarpini Nike viene festeggiata anche con uno Sfondo Giocatore Air Zoom Mercurial da riscattare in via del tutto gratuita nel Negozio Oggetti di Rocket League. Ma non è tutto.

Dalle ore 19:00 di venerdì 22 luglio, Psyonix organizzerà infatti il Torneo Nike Air Zoom Mercurial Invitational. Lo spettacolo digitale sarà condotto da Musty, Retals e Roll Dizz e vedrà quattro team da 3 pro player competere in un torneo a eliminazione singola: le squadre saranno formate dai giocatori professionisti dell'evento eSport RLCS (Rocket League Championship Series) e da due creatori di contenuti.

Tornando al pacchetto Nike Air Zoom Mercurial, gli interessati possono trovarlo già nel Negozio di Rocket League al prezzo di 1100 Crediti: il termine ultimo per poterlo acquistare è fissato per la sera di martedì 26 luglio.