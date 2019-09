Le Nike Air Max '97 ispirate al Nintendo 64 hanno una data d'uscita e un prezzo

A quasi tre mesi dall'annuncio, Nike si è finalmente decisa a svelare la data d'uscita e il prezzo di vendita delle Air Max '97 ispirate al Nintendo 64.

La nuova colorazione di una delle sneakers più celebri di tutti i tempi, denominata Atmosphere Grey, verrà lanciata negli Stati Uniti d'America il 25 settembre al prezzo di 170 dollari. Nel momento in ui vi scriviamo non risulta disponibile nello store europeo del noto produttore di scarpe, pertanto al momento non sono note le modalità di distribuzione dalle nostre parti.

Il coloro predominante di queste sneakers è il grigio, al quale vanno ad aggiungersi dettagli rossi, verdi e blu che ricordano i pulsanti Start, A e B del celebre controller a forma di tridente del Nintendo 64. I loghi di Nike sulle linguette sono stati rimpiazzati a sinistra dalla parola Reset, e a destra da Power. Sulle solette è invece impresso il logo di ESRB con la dicitura "Designed in 1997". Per un'occhiata ravvicinata, vi invitiamo a consultare le immagini raccolte nella galleria in basso.