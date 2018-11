Nike annuncia le nuove scarpe PG 2.5 PlayStation Edition

Dopo il grande successo delle Nike PG2 in colorazione PlayStation uscite a inizio anno, la casa dell'Oregon ha annunciato le nuove Nike PG 2.5 realizzate in collaborazione con PlayStation e con la stella NBA Paul George.

Così come il precedente modello le PG 2.5 si contraddistinguono per una colorazione che ricorda quella della prima console Sony, le linguette della scarpa si illuminano con una semplice pressione, i dettagli in pelle riproducono i simboli del DualShock, ovvero quadrato, cerchio, croce e triangolo.

Le nuove Nike PG 2.5 saranno disponibili dal primo dicembre tramite l'app SNKRS e presso alcuni rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il prezzo non è stato reso noto ma non dovrebbe essere troppo lontano da quello del primo modello, pari a 249 dollari/euro, tasse escluse. In apertura della notizia trovate un trailer delle PG 2.5 mentre in calce potete vedere le prime immagini diffuse da Sony e Nike.