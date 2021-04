Nike PG 5 PlayStation 5, le nuove sneakers arrivano a maggio

Continua la collaborazione tra Nike e PlayStation: dopo aver lanciato le Nike PG 2.5 PlayStation Edition nel 2018 stanno ora per arrivare le nuove Nike PG5 PlayStation 5 Edition, disponibili nel corso del mese di maggio online e presso i principali rivenditori.

La nuova Signature Edition di Paul George (attualmente in forza nel Los Angeles Clippers) verrà proposta in due diverse colorazioni che giocano sui toni del bianco e del blu, entrambi i modelli presenteranno il logo PlayStation sulla linguetta e il logo PS5 sul tallone e la suola, alternato con la sigla PG5 (Paul George 5, questo il nome della sneakers), presente anche una targhetta con i loghi della collaborazione Nike PG5 x PS5.

Le scarpe saranno disponibili a maggio sul sito di Nike, sull'app SNKRS e presso i principali rivenditori internazionali, al momento non ci sono altri dettagli, in calce alla notizia trovate le prime foto diffuse da SneakerFiles. Nike è impegnata anche nella produzione della linea PlayStation x Travis Scott, il rapper di Houston è uno dei testimonial di PlayStation 5 e si appresta a lanciare una serie di sneakers e altri capi di abbigliamento dedicati alla console Sony, realizzati in collaborazione con PlayStation e Nike, sponsor personale dell'artista texano.