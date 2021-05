Le Nike PG5 PlayStation 5 ufficiali a maggio, ecco il trailer

Dopo il leak delle nuove Nike PG5 PlayStation 5 Edition arriva adesso la conferma riguardo la disponibilità delle nuove sneakers Nike Basketball a tema PlayStation, disponibili dal mese di maggio.

Nike e PlayStation hanno pubblicato un trailer delle nuove PG5 PS5 Edition, sneakers che portano la firma del campione Paul George, attualmente in squadra nei Los Angeles Clippers. Nel 2018 le due aziende hanno lanciato le PG 2.5 PlayStation, scarpe che hanno riscosso un notevole successo, da qui la scelta di rinnovare la collaborazione.

Le nuove scarpe saranno disponibili dal 14 maggio sul sito di Nike, sull'app SNKRS e presso rivenditori selezionati in alcuni paesi, le sneakers si distinguono per una colorazione bianca e blu (tipica di PlayStation 5) con logo PlayStation sulla linguetta e logo PS5 sul tallone, insieme alla signatura PG5 (Paul George 5), completa il tutto una targhetta in metallo con i due loghi della collaborazione.

Il prezzo non è stato reso noto ma non dovrebbe discostarsi troppo dai precedenti modelli di sneakers Nike PG, assestandosi sui 110 dollari in Nord America. Il lancio in Europa è stato confermato da Nike ma non sappiamo se le scarpe arriveranno anche in Italia, dal momento che la produzione sembra essere a tiratura limitata.