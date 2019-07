Nike presenta le Air Max '97 ispirate al Nintendo 64

Nike ha annunciato una nuova colorazione delle storiche Air Max '97 (una delle sneakers più vendute di tutti i tempi), le scarpe torneranno nei negozi questa estate con una variante cromatica ispirata al Nintendo 64.

Tanti i dettagli che richiamano la console Nintendo, tra cui lo schema di colori, le scritte Power e Reset sulla linguetta frontale, il logo Air Max sul retro stilizzato con il font N64, mentre sulla suola interna trova spazio una rivisitazione del logo ESRB.

Le Nike Air Max '97 Nintendo 64 Edition saranno disponibili in estate negli Stati Uniti al prezzo di 159 dollari, al momento non sappiamo se questo modello arriverà anche in Europa e in Italia ma considerando la popolarità di queste scarpe, le probabilità di vederle anche nei nostri negozi sono decisamente alte.n

Cosa ne pensate di questa sneakers celebrativa? Ricordiamo che Nike ha prodotto anche le scarpe PlayStation PG 2.5 in collaborazione con la star NBA Paul George.