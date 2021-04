Nimbus Infinity, tra mecha e combattimenti: il video gameplay conferma l'uscita nel 2021

Dopo aver presentato al pubblico Project Nimbus, gli sviluppatori di GameCrafterTeam e GameTomo tornano in azione con il sequel ufficiale del titolo, pronti a proporre ancora una volta azione a tutto spiano a bordo di letali mecha.

Dalla grande guerra che ha caratterizzato la precedente avventura, sono trascorsi ormai ben 21 anni. In Nimbus Infinity, metà della popolazione umana ha raggiunto con successo lo spazio, mentre le forze del CFN sono riuscite a riunire il mondo intero sotto il controllo del Governo D.C. La tecnologia dei Battle Frame ha invece raggiunto un punto morto, incapace di svilupparsi oltre quanto visto nel precedente conflitto.



Gli strumenti non sono dunque mai stati prodotti in massa, mentre sono cessate le apparizioni di piloti compatibili con le interfacce neurali. Tuttavia, tutto cambia quando il giovane Taiyo Iwata, liceale di una piccola cittadina, si imbatte nella misteriosa Luna Campbell, mentre un NFrame atterra direttamente dal cielo in prossimità del ragazzo. Da questi eventi prenderà il via una ruota del destino inarrestabile, che condurrà ad un nuovo conflitto.

Per presentare Nimbus Infinity, il team di sviluppo ha pubblicato un ricco gameplay trailer dedicato, disponibile direttamente in calce a questa news. Action game a base di rapidi combattimenti aerei a bordo di colossali robottoni, Nimbus Infinity è al momento privo di una data di uscita precisa, ma il team di sviluppatori nipponici ha garantito che la produzione vedrà la luce entro la fine del 2021. Tra le piattaforme supportate, è stato fin ad ora confermato il solo ecosistema PC.