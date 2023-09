Nina Williams è stilosa ma letale in un cosplay di Tekken 8 da Elizabeth Rage

Alla Gamescom 2023 Bandai Namco è tornata a mostrare Tekken 8 attraverso un nuovo trailer che rivela dettagli sulla modalità storia, e sulle altre presenti in gioco, e sul roster dei combattenti disponibili. L'ottava edizione dell'Iron Fist Tournament sta per cominciare e la famosa cosplayer Elizabeth Rage è già pronta.

Tekken 8 uscirà a inizio 2024, così da non restare troppo indietro rispetto alla concorrenza di Street Fighter 6 e Mortal Kombat 1. Tra questo trio, la community dichiarerà il vincitore del titolo di picchiaduro dell'attuale generazione.

Sviluppato su Unreal Engine 5, Tekken 8 spingerà l'hardware della nuova generazione presentando modelli ad alta definizione e una grafica iperrealistica. Al centro della trama ci sarà lo scontro finale tra Kazuya Mishima e Jin Kazama, ma anche altri personaggi si ritaglieranno il loro spazio. Tra questi, Nina Williams.

Assassina a sangue freddo di origini irlandesi, è presente nel franchise sin dal Tekken originale. Nina Williams ha uno stile di combattimento letale e con lei i giocatori potranno sbizzarrirsi in proiezioni e prese. Ex comandante dell'unità Tekken Force della Mishima Zaibatsu, dopo aver fallito la missione di recupero di Jin Kazama divenne un'assassina freelance. Venne in seguito assunta da Kazuya come comandante della sua G Corporation. La sua rivalità con la sorella minore Anna Williams avrà finalmente fine.

In questo cosplay di Nina Williams da Tekken la vediamo stilosa, ma pur sempre pericolosa, con gli abiti eleganti dell'ottavo capitolo. Occhiali da sole sul volto, posa assieme ad Harada per l'evento San Diego Comic-Con.