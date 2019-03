Nindies Showcase: Katana Zero, Pine, Bloodroots e tutti gli indie annunciati

Mentre a San Francisco procedono a gran ritmo i lavori della Game Developer’s Conference 2019, Nintendo of America ha mandato in onda un nuovo Nindies Showcase che ha fornito un’ulteriore dimostrazione dell’interesse e dell’entusiasmo che Nintendo Switch riscuote tra i più grandi sviluppatori indipendenti.

Il protagonista assoluto del video è stato Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda, un mix tra avventura e rhythm game di Brace Yourself Games in cui i giocatori potranno divertirsi con il gameplay di Crypt of the NecroDancer ambientato nella serie The Legend of Zelda. Ampio spazio è stato inoltre concesso a Cuphead di Studio MDHR e Katana ZERO di Devolver Digital, che è già disponibile per il preordine nel Nintendo eShop da oggi. Entrambi saranno disponibili dal 18 aprile.

In cima potete rivedere l'intera trasmissione, mentre a seguire trovate la lista con tutti i giochi presentati e i relativi periodi di uscita. Naturalmente, tutti i titoli mostrati saranno disponibili anche nel Nintendo eShop europeo.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda - Primavera 2019

Cuphead - 18 aprile 2019

Stranger Things 3: The Game - 4 luglio 2019

The Red Lantern - 2019

RAD - Estate 2019

Katana ZERO - 18 aprile 2019

Nuclear Throne - 20 marzo 2019

Super Crate Box - Aprile 2019

Vlambeer Arcade with ULTRABUGS - 2019

My Friend Pedro - Giugno 2019

Creature in the Well - Estate 2019

Blaster Master Zero 2 - 20 marzo 2019

Pine - Agosto 2019

Bloodroots - Estate 2019

Overland - Autunno 2019

Darkwood - Maggio 2019

Neo Cab - Estate 2019

Swimsanity! - Estate 2019

Qual è stato il vostro annuncio preferito?