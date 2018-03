Nindies Showcase Spring 2018: tutti i giochi indie annunciati per Nintendo Switch

Poco fa è andato in onda il, trasmissione interamente dedicata ai titoli indie in arrivo sunei prossimi mesi. La casa di Kyoto, come al solito, non si è persa in chiacchiere, e in appena 11 minuti ha annunciato ben 14 giochi.

Lo showcase è subito partito col botto con l'annuncio di Mark of the Ninja Remastered, riedizione del brillante action/platform stealth sviluppato da Klei Entertainment (Shank, Don't Starve) e pubblicato per la prima volta nel 2012 su Xbox 360 e PC. Il titolo arriverà su Nintendo Switch in estate, e al momento non sappiamo se approderà anche su altre console. Subito dopo è stato il turno di Fantasy Strike, un picchiaduro che unisce le arti marziali con l'immaginario fantasy, descritto dai suoi creatori come facile per i principianti, ma anche abbastanza complesso da poter essere giocato ai tornei.

Degno di nota anche l'annuncio di Lumines Remastered, rifacimento in alta definizione dell'omonimo titolo pubblicato su PSP nell'ormai lontano 2004. La remastered, oltre che su Switch, arriverà anche su PC, PlayStation 4 e Xbox One durante il mese di maggio. Sabotage Studio ha invece svelato che The Messenger, già annunciato per PlayStation 4, Xbox One e PC, arriverà anche sulla console ibrida nel corso di quest'anno. Si tratta di un titolo ispirato ai vecchi classici NES/SNES a 8/16 bit, che presenta un gameplay profondo e una difficoltà stimolante. In chiusura è poi stato annunciato che The Banner Saga 3 di Stoic approderà su Nintendo Switch nel corso dell'estate. La sua uscita sarà preceduta dalla pubblicazione dei primi due capitoli della saga: i giocatori potranno importare i progressi e le scelte compiute da un gioco all'altro.

Ecco a voi la lista di tutti i Nindies annunciati:

Mark of the Ninja: Remastered Fantasy Strike Just Shapes & Beats Garage Pool Panic Bomb Chicken Lumines Remastered Reigns: Kings and Queens Light Fall West of Loathing Pode The Messenger Bad North The Banner Saga 3

Per una panoramica ancora più completa, vi consigliamo di guardare la replica del Nindies Showcase Spring 2018 allegata in apertura di notizia. Buona visione!