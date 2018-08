Nine Dots Studio e Deep Silver annunciano Outward, nuovo RPG open world

Deep Silver e Nine Dots Studio sono felici di annunciare la loro collaborazione per l’open world action RPG, Outward. L’accordo di pubblicazione globale coprirà l’uscita del titolo su PlayStation 4, Xbox One e PC, in versione fisica e digitale.

In Outward, tu, il giocatore, non sarai il prescelto di un’antica profezia: sarai un avventuriero, un viaggiatore ed un esploratore. E cosa più importante, sei vulnerabile!

Outward è un open world RPG che puoi giocare da solo o con gli amici, online o in splitscreen. Il titolo è molto di più di un open world RPG che puoi giocare in coop. Vivi la vita di un avventuriero, dai suoi umili inizi fino a diventare un vagabondo indurito, mentre attraversi paesaggi incredibili ricchi di diversità e vita. “Siamo lieti di collaborare con Nine Dots Studio per questo fantastico titolo e non vediamo l'ora che i giocatori possano avere la possibilità di provare tutto ciò che ha da offrire.” Ha dichiarato Dr. Klemens Kundratitz, CEO di Koch Media/Deep Silver.

"Lavorare al fianco di Deep Silver ci consente di andare oltre a ciò che avremmo potuto fare da soli. Abbiamo sempre avuto grandi ambizioni con Outward e siamo entusiasti di aver trovato una società che condivide la nostra visione e crede nel potenziale del gioco.", ha dichiarato Guillaume Boucher-Vidal, Fondatore e Presidente di Nine Dot Studios.

Outward, RPG ad ambientazione medievale giocabile sia in solo che in co-op (online o split-screen) sarà pubblicato il 12 febbraio 2019 su PC, PS4 e Xbox One.