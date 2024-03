Nine Sols, l'action 2D souls-like sta per arrivare: il suo debutto su Steam è vicino

È passato parecchio tempo dall'occasione in cui vi abbiamo portato con noi alla scoperta di Nine Sols, un action 2D sulle orme di Sekiro. Ora, però, l'avventura videoludica messa a punto da RedCandleGames è pronta a fare il suo debutto: l'uscita di Nine Sols si fa sempre più vicina; il 2024 sarà importantissimo per il souls-like bidimensionale.

A distanza di oltre due anni da quando gli autori di Devotion hanno svelato l'avventura "Taopunk" ispirata a Sekiro, Nine Sols, giungono delle novità interessanti per il suddetto titolo. Siete pronti a "diventare un tutt'uno con la via del Tao"? Nine Sols uscirà su Steam/PC nel mese di maggio 2024. Manca davvero poco tempo alla pubblicazione del titolo incentrato su combattimenti che strizzano l'occhio alla celebre produzione targata FromSoftware e che è pronto ad offrire un'esperienza indimenticabile ai fan del genere di riferimento, ma quando giungerà sulla suddetta piattaforma?

Il 29 maggio ci sarà il momento della verità per Nine Sols. Con un anticipo di circa due mesi dal day one, dunque, è stato rivelato un dettaglio fondamentale per chi vorrà procedere con l'acquisto dell'avventura di RedCandleGames. Siete interessati al titolo, ma volerne sapere di più su ciò che ha da offrire? In tal caso, in allegato alla notizia trovate il link alla pagina Steam del prodotto, così da poter scaricare e portare a termine la versione demo dell'avventura.

