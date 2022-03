Nine Sols, al via il crowfunding: il trailer fonde Sekiro, Hollow Knight e Katana Zero

Il primo annuncio di Nine Sols era giunto sul finire dello scorso anno, con il reveal delle intriganti atmosfere "Taopunk" che caratterizzano questa produzione indipendente.

Ora apre ufficialmente la raccolta fondi dedicata, alla quale si accompagna la pubblicazione di un ricco trailer di presentazione. Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato presenta l'anima Action Platformer 2D di Nine Sols. Nel titolo, i giocatori vestiranno i panni di Yi, protagonista in cerca di vendetta contro le nove divinità che governano una landa dimenticata. Una volta governato da una civiltà aliena, il regno di Solarian è ora abbandonato, ma i suoi santuari non sembrano essere sopiti.



Ispirandosi a Sekiro: Shadows Die Twice, Nine Sols propone un combat system basato sulla deflezione dei colpi degli avversari, ognuno in possesso di un proprio moveset. Non mancano poi riferimenti allo stile di Katana Zero e alle dinamiche esplorative dell'acclamato Hollow Knight. Al momento, il team di Red Candle Games mira a pubblicare Nine Sols su PC e Mac, oltre che su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5. Sul fronte linguistico, già confermato il supporto a inglese, giapponese, coreano e cinese. Tuttavia, a seconda delle risorse raccolte, la software house punta ad ampliare gli sforzi sul fronte della localizzazione.

Se siete in cerca di una produzione dalle ispirazioni simili, vi segnaliamo la fusione tra Bloodborne e Hollow Knight di cui vi avevamo parlato nella nostra anteprima di Crowsworn, già disponibile sulle pagine di Everyeye.