Nine Sols, Demo gratis disponibile: tra Sekiro e Hollow Knight, il Taopunk alla prova

Con la pubblicazione di un intrigante nuovo trailer di Nine Sols, il team di Red Candle Games ha aperto ufficialmente una campagna di crowfunding volta a supportare lo sviluppo del titolo dalle atmosfere "Taopunk", ma non solo.

La software house ha deciso di offrire al pubblico anche un'occasione per testare con mano il suo Action Platform in 2D. Sui lidi di Steam, è infatti stata pubblicata una prima Demo gratis di Nine Sols, grazie alla quale i giocatori possono vestire i panni di Yi per affrontare una serie di oscure divinità. Di seguito vi riportiamo il relativo link per il download:

Nine Sols propone un combat system ispirato a Sekiro: Shadows Die Twice, e basato dunque su di un sistema di deflezione dei colpi tramite arma bianca. Non mancano però nemmeno riferimenti allo stile estetico di Katana Zero o al world building e level design di Hollow Knight. Di seguito, vi segnaliamo i requisiti hardware richiesti dalla versione PC di Nine Sols.

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10 64 bit;

Processore: CPU 4-core a 2.5 GHz;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GTX 660 o AMD HD 5850, o superiore;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 10 GB di spazio disponibile;

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit;

Sistema operativo: Windows 10 64 bit;

Processore: CPU 8-core a 3.3 GHz;

Memoria: 8 GB di RAM;

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 760 o Radeon HD 7950, o superiore;

DirectX: Versione 11;

Memoria: 10 GB di spazio disponibile;

I giocatori PC più curiosi hanno dunque l'opportunità per testare l'Indie con mano. Ricordiamo che Nine Sols sarà pubblicato entro l'estate del 2023, con pubblicazione prevista su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.