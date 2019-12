Nine to Five: Redhill Games presenta ai Game Awards il nuovo sparatutto tattico

Tra i tanti annunci che hanno contraddistinto l'ultima, scoppiettante edizione dei The Game Awards 2019, abbiamo assistito alla presentazione dello sparatutto in prima persona Nine to Five da parte di Redhill Games.

Il prossimo FPS di Redhill approderà su PC in un periodo non meglio specificato del 2020, promettendo di offrirci un'esperienza multiplayer che possa accontentare gli appassionati di sparatutto tattici.

Ambientato in un prossimo futuro, il titolo ci vede interpretare un mercenario chiamato a difendere gli interessi di una delle multinazionali che governano il mondo: il nome scelto dagli autori di Redhill per tenere a battesimo questa nuova proprietà intellettuale è legato alla struttura delle sfide che dovremo affrontare.

In Nine to Five, infatti, tre squadre di tre giocatori si contenderanno la vittoria in tre round diversi: ciascuna vittoria conseguita influenzerà le dinamiche di gioco dei turni successivi, spezzando così il ritmo della partita per rimescolare le carte in tavola attraverso obiettivi dinamici che ci obbligheranno a cambiare spesso il nostro approccio alla sfida.