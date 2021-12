Nine to Five: lo sparatutto tattico è giocabile gratis su Google Stadia

Il team di Redhill Games celebra con un trailer la partenza della fase Early Access di Nine to Five su Google Stadia. In questa sua nuova versione in streaming, l'FPS tattico di Redhill che trae spunto da esponenti del genere come Rainbow Six Siege, PUBG e CS:GO è giocabile gratis anche dai non abbonati a Stadia Pro.

Presentato ufficialmente ai The Game Awards 2019 con un singolare trailer pieno di conigli armati di fucile, Nine to Five mutua da R6S e CSGO la formula degli sparatutto multiplayer in arena per offrire un'esperienza competitiva e cooperativa venata di elementi tattici.

Nel futuro prospettato dagli autori di Redhill, delle bande di mercenari si contenderanno il controllo delle residuali risorse energetiche combattendo una guerra per conto delle multinazionali che governano il mondo. Ciascuna squadra composta da tre mercenari deve superare i team avversari in tre round diversi: ogni vittoria conseguita influenza le dinamiche di gioco dei turni successivi, fornendo così più di uno spunto per modificare l'equipaggiamento e tararlo in base alle tattiche da attuare sul campo.

Con la partenza dell'Open Beta di Nine to Five su Google Stadia, basta quindi accedere alla relativa pagina su browser come Chrome o Edge e lanciare una partita in streaming a prescindere dal proprio abbonamento a Stadia Pro. Fateci sapere con un commento se approfitterete dell'occasione per provare gratis Nine to Five su Stadia, ma prima vi ricordiamo che l'app di Google Stadia è disponibile sulle Smart TV LG.