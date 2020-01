Ninja e Adidas: le scarpe Nite Joggers firmate dallo streamer esaurite in 40 minuti

Ninja, streamer di fama mondiale accasatosi a Mixer e portato alle luci della ribalta grazie a Fortnite, ha collaborato con Adidas per lanciare un nuovo modello di scarpe in edizione limitata Nite Joggers "TIME IN". Nemmeno il tempo di metterle sul mercato che dopo appena 40 minuti, tutte le taglie delle sneaker sono andate esaurite.

"Il primo lancio di Adidas per me, sono senza parole", ha detto lo streamer. “Grazie a tutti coloro che hanno acquistato un paio, vi voglio bene ragazzi. Il 2020 sarà un anno incredibile.” Il numero 20.000, scritto dietro alle scarpe, secondo quanto detto dallo stesso Ninja simboleggia le ore di streaming che gli sono servite per diventare l'icona mondiale che ormai tutti conosciamo.

Le Adidas Nite Joggers di Ninja sono state vendute per la modica cifra di 150 dollari sul sito ufficiale Adidas, ma il loro valore di rivendita è già aumentato. I "TIME IN" di Ninja ora si trovano dai 190 ai 230 dollari sul mercato online. Di certo i vertici di Adidas non possono che essere soddisfatti per l'ennesima scommessa vinta.

Non è infatti da tutti i giorni vedere una grossa multinazionale investire nel nuovo mercato digitale e avvalersi dei servizi dei nuovi VIP. Lo streamer dai capelli blu, invece, continua a mettere a segno un colpo dopo l'altro trainando il mondo dello streaming.