Ninja bannato da un livestream di Fortnite per aver rivelato dettagli sul TwitchCon

Problemi per Tyler "Ninja" Blevins: una trasmissione del celebre streamer è stata interrotta e Tyler è stato bannato temporaneamente dalla piattaforma per aver rivelato alcuni dettagli sulla prossima edizione del TwitchCon.

Rispondendo a una domanda durante uno streaming, Ninja ha parlato del DJ Dillon Francis, rivelando che i due si incontreranno alla TwitchCon per un party stellare, informazione che probabilmente doveva restare segreta. Per tutta risposta, i moderatori di Twitch hanno bannato Tyler, tuttavia al momento la durata del ban non è chiara e lo stesso Ninja non sembra avere idea di cosa sia successo, almeno a giudicare dal messaggio pubblicato su Twitter.

Proprio questo weekend Ninja ha celebrato il suo primo anniversario su Fortnite pubblicando un video che riassume la sua carriera di streamer e pro gamer negli ultimi dodici mesi, nei quali si è dedicato anima e corpo al Battle Royale di Epic, arrivando a guadagnare oltre 500.000 dollari al mese e diventando di fatto una vera celebrità negli Stati Uniti.