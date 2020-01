Ninja commenta la sua skin di Fortnite e critica lo Stream Sniping a pagamento

Nella giornata di ieri Epic Games ha pubblicato la nuova skin di Ninja per Fortnite ora disponibile nel negozio insieme ad altri oggetti estetici come dorsi, coperture e picconi ispirate al celebre streamer. Ma qual è stata la reazione di Tyler a questa novità?

Ninja ha pubblicato un video reaction per commentare l'arrivo della sua skin, Tyler è davvero entusiasta di quanto accaduto in particolar modo dopo aver dedicato così tanto tempo a Fortnite: "ho giocato per due anni e mezzo, trasmesso in streaming quasi dodici ore al giorno e raggiunto miliardi di visualizzazioni. Avere la mia skin personale in Fortnite è un sogno che si realizza."

Nello stesso video, Tyler Blevins si è soffermato anche sullo Stream Sniping, uno dei problemi principali del videogioco competitivo. Si tratta di una pratica che vede i giocatori seguire attentamente le trasmissioni dei creator per capire le loro strategie ed eliminarli più facilmente durante le partite. Esistono gruppi Discord e Telegram organizzati proprio per scovare la posizione di celebri streamer, con tanto di ricompense. L'argomento è stato dibattuto da Ninja e Reverse2K, i quali hanno commentato senza troppi giri di parole: "E' assurdo... paghi dieci dollari per entrare in un gruppo Discord e le ricompense arrivano anche fino a 100 dollari."