Ninja dona 30.000 dollari per gli incendi australiani durante una diretta di Lachlan

La situazione in Australia è preoccupante, con ettari ed ettari di terra che stanno bruciando da giorni, ed ha fatto mobilitare tantissimi enti benefici e personalità del mondo dello spettacolo, che hanno donato in beneficenza parte dei loro guadagni per aiutare a ripristinare la normalità sul territorio.

Lo YouTuber australiano Lachlan sentiva il bisogno di provare ad aiutare in prima persona la propria terra, ed ha organizzato una diretta streaming per raccogliere fondi, con un obiettivo raggiungibile anche abbastanza facilmente, probabilmente per coinvolgere maggiormente i propri fan, ossia 10.000 dollari.

Durante la diretta all'improvviso è intervenuto Ninja, che ha fatto una donazione da ben 30.000 dollari, lasciando di stucco lo streamer, come potete vedere dal tweet in calce alla news. "Ninja ha appena donato 30.000 dollari. Credo sia quello vero, spero on sia uno scherzo. So che ha twittato di voler fare qualcosa per gli incendi, ma questo è incredibile!" ha detto Lachlan ringraziandolo, ed invitandolo poi ad unirsi alla sua partita online. Ninja era però impegnato nella sua stessa diretta, per cui ha rifiutato. Sarà per la prossima volta.

Non si tratta in ogni caso dell'unica superstar del web ad aver effettuato una donazione: il gruppo di YouTuber The Click Crew ha raccolto circa 300.000 dollari australiani durante un evento a cui hanno partecipato diversi streamer.

Anche dal punto di vista delle aziende, Ubisoft Australia e Infinity Ward sono state tra le più attive nel campo videoludico a dare supporto all'Australia. Complimenti a tutti.

Per restare in tema, se volete potete dare un'occhiata al nostro speciale sui guadagni nel mondo dello streaming. Mondo che è sempre sotto la luce dei riflettori, basti pensare alle scarpe Adidas di Ninja, esaurite in pochi minuti dal lancio...