Ninja contro Donald Trump: Fortnite e Minecraft non sono giochi violenti!

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è schierato contro i videogiochi , accusando questi ultimi di essere i principali responsabili della nuova ondata di violenza tra i giovanissimi che sta dilagando negli USA, prendendo come esempio le sparatorie avvenute recentemente in Ohio ed in Texas.

Donald Trump è stato chiaro: "I videogiochi violenti sono ora diffusissimi, dobbiamo fermare a tutti i costi la glorificazione della violenza nel nostro mondo. Per i giovani è sin troppo facile essere circondati da un clime e da una situazione che inneggia alla violenza e noi dobbiamo fare in modo di ridurre questo rischio."

Dichiarazioni che hanno scatenato le ovvie reazioni della comunità videoludica, tra cui quelle dello streamer Ninja: "Cosa c'è di violento in Minecraft? E in Fortnite? Non sono giochi più violenti di un qualsiasi cartone classico come Tom & Jerry. La violenza non dipende dai videogiochi. E' così, non ci sono dubbi."

Anche ESA (Electronic Software Association) ha voluto rispondere a Donald Trump: "I videogiochi coinvolgono oltre 165 milioni di americani e miliardi di persone nel mondo. Tuttavia in altri paesi dove i videogiochi sono altrettanto diffusi non si registra un così alto tasso di sparatorie e violenza. I videogiochi contribuiscono a migliorare la società, prendiamo ad esempio i giochi usati come terapie mediche o gli strumenti per l'apprendimento."