Ninja e il FaZe Clan in squadra insieme per le Fortnite Championship Series

Quando manca ormai poco all'inizio delle Fortnite Championship Series, lo streamer più famoso di Fortnite, Tyler "Ninja" Blevins, ha annunciato la sua partecipazione in squadra con il FaZe Clan. Ninja gioca in genere in maniera amichevole, ma non disdegna la scena competitiva di tanto in tanto.

Lo streamer ha infatti tentato di partecipare anche alla Coppa del Mondo di Fortnite la scorsa estate, ed ora tenterà nuovamente la scalata al successo con una squadra composta da quattro elementi: si tratta di Reverse2k, vero nome Malachi Greiner, che ha già giocato in maniera competitiva per diverso tempo, ed ha collaborato con Ninja più volte in passato, e di due membri del FaZe Clan, come detto. Nello specifico si parla di Nate Hill e Trevor "FunkBomb" Siegler.

Il "Dream Team" dovrà vedersela però con una concorrenza spietata: nella competizione saranno presenti, in squadra insieme, anche Tfue (nonostante lo stesso Tfue si sia scagliato contro Fortnite 2) e Cloak, e parteciperanno anche il campione del mondo di Fortnite Bugha e l'intero roster del Team Liquid.

Le Fortnite Championship Series inizieranno Venerdì 1 Novembre, mentre le finali del torneo sono previste dal 6 all'8 Dicembre. Come vedete questa nuova collaborazione tra Ninja e il FaZe Clan? Riusciranno a raggiungere le fasi finali della competizione?