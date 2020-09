Ninja festeggia con una bottiglia di Dom Pérignon personalizzata, novità in arrivo?

Ninja sta festeggiando alla grande, con una bottiglia personalizzata di Dom Pérignon, denominata "Ninja Edition" e decorata con tanto di etichetta e confezione personalizzata. Ma qual è il motivo alla base di questa gioia?

Non lo sappiamo, lo stesso Tyler su Twitter si è limitato ad accompagnare la foto con una brevissima didascalia che recita "oggi è un giorno di festa", senza però aggiungere altri dettagli. C'è chi, tra i commenti del Tweet, ha invitato Ninja a "festeggiare la fine della sua carriera", in riferimento al fatto che da oltre 20 giorni lo streamer non sta dando segni di vita sui suoi canali.

Dopo aver rifiutato un ricco accordo con Facebook Gaming, Ninja è tornato su YouTube ma l'avventura è durata poco e di fatto dopo la chiusura di Mixer, Tyler non è più riuscito a trovare la sua dimensione nel mondo del gaming streaming.

Gli ultimi rumor lo vorrebbero impegnato in un progetto cinematografico a Hollywood, che sia questo il motivo alla base dei festeggiamenti? Vedremo Ninja al cinema oppure i rumor non sono veri? Per ora è presto per dirlo, certo è che Ninja sembra vivere un momento particolarmente felice nonostante le difficoltà professionali degli ultimi tempi.