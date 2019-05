Ninja Gaiden 3: Razor's Edge e Trials Evolution sono retrocompatibili con Xbox One

Tramite il suo sempre attivo profilo Twitter, Larry Hyrb, conosciuto dai fan Microsoft come Major Nelson, ha annunciato che altri due giochi si sono appena iscritti al programma Backward Compatibility di Xbox One.

Il primo dei due titoli in questione risponde al nome di Ninja Gaiden 3: Razor's Edge, l'action game di Ninja Gaiden che si presentò nel 2013 come una versione riveduta e corretta dell'originale terzo capitolo della serie, arricchita di nuove combinazioni da mettere in pratica, un avanzamento narrativo ritoccato e di varie attività aggiuntive. Il gioco va peraltro ad affiancare il recente arrivo di Ninja Gaiden II fra i giochi retrocompatibili con l'ammiraglia del colosso di Redmond.

Il secondo gioco è invece Trials Evolution, seguito dell'arcade motociclistico Trials HD sviluppato da RedLynx e pubblicato da Microsoft Studios. La serie ha di recente trovato un suo nuovo esponente in Trials Rising, pubblicato lo scorso febbraio da Ubisoft.

Come di consueto, se già possedete le versioni Xbox 360 dei suddetti titoli, questi vi appariranno direttamente all'interno della libreria Xbox One; in caso contrario, potete acquistare i giochi tramite l'Xbox Store.

