Ninja Gaiden Collection tra censure e mancanze delle versioni Sigma: Team Ninja chiarisce

Dopo aver confermato la presenza delle sole versioni Sigma in Ninja Gaiden Master Collection, il Team Ninja interviene sui social e in un'intervista a Famitsu per chiarire i motivi e la natura delle modifiche previste nelle riedizioni attualizzate dell'iconica serie action di Ryu Hayabusa.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione della famosa testata videoludica giapponese, il boss del Team Ninja Fumihiko Yasuda ha infatti ribadito di aver ripreso le versioni Sigma della serie poiché lo studio non è stato in grado di recuperare il codice sorgente di Ninja Gaiden e Ninja Gaiden Black per Xbox originale, come pure di Ninja Gaiden 2 per Xbox 360.

Le versioni Sigma sono infatti le ultime ad essere state commercializzate, di conseguenza per gli sviluppatori è stato più semplice realizzare le loro trasposizioni current-gen partendo proprio da queste edizioni che, come noto, annoverano diverse modifiche ai contenuti.

Parallelamente a questa intervista, i curatori dei profili social del Team Ninja hanno rimarcato il tutto specificando come la versione di Ninja Gaiden 2 presente nella Master Collection comprenda delle restrizioni nella visualizzazione del sangue a schermo. Alla luce delle ultime dichiarazioni del Team Ninja e di Fumihiko, anche gli altri capitoli presenti nella collezione dovrebbero subire lo stesso trattamento.

Nell'edizione Sigma di Ninja Gaiden, ad esempio, non è possibile tagliare la testa agli avversari umani, mentre in Ninja Gaiden Sigma 2 il numero di nemici è ridotto, la loro salute è aumentata e gli elementi grafici più "sensibili" sono censurati, come per il sangue sostituito da una nebbia viola, gli arti mozzati che non rimangono a terra dopo i combattimenti e i filmati con scene di smembramento del tutto assenti. Rimaniamo perciò in attesa di ricevere un chiarimento definitivo sulla presenza o meno di queste censure nei capitoli della serie action scelti per la Ninja Gaiden Master Collection in arrivo il 10 giugno su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.