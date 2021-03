Ninja Gaiden Collection: solo Sigma, persi i codici sorgenti dei giochi originali

Ninja Gaiden Master Collection include l'intera trilogia di Ryu Hayabusa: Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Ma come mai non sono stati inclusi i giochi originali al posto delle versioni Sigma?

A questa domanda risponde Fumihiko Yasuda, responsabile del Team Ninja intervistato sull'ultimo numero di Famitsu: "semplicemente, non siamo riusciti a recuperare quei giochi," ammette Yasuda, che poi continua: "sono molto legato a Ninja Gaiden II dal momento che rappresenta il mio primo gioco prodotto come leader del Team Ninja, tuttavia la verità è che abbiamo perso i codici sorgente di Ninja Gaiden Black e Ninja Gaiden II."

Il direttore dello studio conferma che al momento di iniziare i lavori su Ninja Gaiden Master Collection il team ha potuto mettere le mani solamente su pochi frammenti del codice dei due giochi citati mentre nel caso di Sigma Plus e Sigma Plus 2 non ci sono stati problemi ad accedere ai sorgenti, dal momento che "si tratta di titoli più recenti e per i quali abbiamo conservato tutti i dati nel modo corretto."

Una notizia che non deve stupire del tutto considerando la difficoltà di archiviazione di questo tipo di dati, ad esempio anche BioWare ha perso il codice sorgente di un DLC di Mass Effect.