Ninja Gaiden e Dead or Alive, i Reboot sono in sviluppo? Team Ninja chiarisce

L'eco mediatica per i reboot di Ninja Gaiden e Dead or Alive citati da Team Ninja durante il G-STAR 2022 spinge il presidente della software house nipponica, Fumihiko Yasua, a intervenire nuovamente per fornire un chiarimento sul ritorno a breve-medio termine di queste due iconiche IP.

Il massimo esponente dl Team Ninja e il direttore creativo Tom Lee sono intervenuti ai microfoni di VideoGamesChronicle per spiegare che "i franchise di Dead or Alive e Ninja Gaiden sono due pilastri della nostra azienda e lo sono da tanto tempo. Rappresentano la nostra storia e la reputazione internazionale del nostro studio".

Nel riallacciarsi al panel del G-STAR 2022, Lee specifica inoltre che "quando discutiamo del nostro passato e della roadmap futura dei nostri progetti, è impossibile non menzionare Ninja Gaiden e Dead or Alive. Tuttavia, al momento non ci sono dettagli o informazioni da condividere su nessuno di questi franchise".

Il direttore creativo di Team Ninja è pero consapevole dell'hype generato (incosapevolmente?) dal panel del G-STAR 2022 con il passaggio in cui l'azienda giapponese suggerisce il ritorno di queste due amate serie. Lee decide quindi di rimarcare i concetti appena espressi dichiarando che "come molti fan devoti di Ninja Gaiden e Dead or Alive condividiamo l'entusiasmo per il ritorno i questi amati franchise. E saremo certamente felici di fornirvi un aggiornamento adeguato sul loro ritorno, (se e) quando arriverà quel giorno".