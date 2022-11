Ninja Gaiden e Dead or Alive verso il Reboot: Team Ninja intende riportarli in auge

Quanto vi mancano Ryu Hayabusa, Ayane, Bass, Leifang e tutti gli altri personaggi delle popolari saghe di Ninja Gaiden e Dead or Alive? Probabilmente davvero tanto, dunque sarete felici di sapere che Team Ninja intende riportarle entrambe in auge con dei veri e propri reboot.

I piani di Team Ninja sono emersi nell'ambito di un keynote tenuto dal presidente Fumihiko Yasua nel corso del G-STAR 2022, un evento in corso di svolgimento a Busan, nella Corea del Sud. Durante la presentazione, l'esecutivo ha mostrato una slide intitolata "Il futuro di Team Ninja - Il Reboot delle serie popolari" e impreziosita da due immagini tratte da Ninja Gaiden e Dead or Alive (vedere per credere, trovate la diapositiva in calce a questa notizia).

Il messaggio, dunque, appare piuttosto chiaro: nel futuro dello studio di sviluppo giapponese c'è il reboot dei due suddetti franchise, anche se al momento non sono noti i piani precisi né tantomeno le tempistiche. Team Ninja è attualmente al lavoro sull'action RPG Wo Long: Fallen Dynasty, previsto nel 2023 su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC, e sull'esclusiva PS5 Rise of the Ronin, attesa invece nel 2024, dunque probabilmente dovremo aspettare qualche anno prima i piani si concretizzino.

Ryu Hayabusa è ritornato sulle scene in tempi relativamente recenti, nel giugno del 2021 per l'esattezza, con Ninja Gaiden: Master Collection, una raccolta per PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch comprendente Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Per gli ultimi episodi originali bisogna tuttavia tornare indietro nel 2014 per lo spin-off Yaiba: Ninja Gaiden Z e addirittura fino al 2012 per il terzo capitolo. L'ultimo anno di attività della nota serie di picchiaduro risulta invece essere il 2019, che ha visto l'esordio di Dead or Alive 6 e dello spin-off Dead or Alive Extreme 3 Scarlet.