Ninja Gaiden, il Director crea un nuovo studio: Itagaki guarda a Microsoft

Sono ormai quasi dieci anni che gli appassionati della saga attendono con ansia l'annuncio di un ritorno di Ninja Gaiden con un capitolo completamente inedito.

Sino ad ora, tuttavia, le speranze del pubblico non hanno trovato seguito, con il ninja orfano di rappresentanza nel mondo videoludico. Nel corso dell'estate del 2020, una serie di rumor avevano infiammato le aspettative, con indiscrezioni legate ad un nuovo Ninja Gaiden in esclusiva per Xbox Series X. Sino ad ora, nessun dettaglio ufficiale ha offerto conferma a tali tesi, ma se non altro giungono ora notizie dello storico Game Director di Ninja Gaiden.

Dalle pagine del proprio account Facebook, Tomonobu Itagaki ha infatti annunciato di essere pronto a a fare ritorno allo sviluppo videoludico e di aver per questo deciso di fondare un nuovo team, battezzato Itagaki Games. Dopo una lunga in carriera in Koei Tecmo, l'autore aveva interrotto i rapporti con la compagnia, per fondare il team di Valhalla Game Studios. Ora, dopo rivestito posizioni di natura consultiva ed essersi occupato della formazione di giovani leve, Itagaki desidera creare nuovi giochi. Interrogato sui futuri programmi, l'autore ha volto con favore lo sguardo a Microsoft. Dopo aver illustrato le ragioni che lo spinsero anni fa a dare fiducia all'universo verdecrociato, il game designer ha dichiarato: "Sono passati vent'anni da allora, e ho creato il mio team, che non è Tecmo e nemmeno Valhalla. So che Microsoft è ancora aggressiva. Se dovessero contattarmi, ne sarei onorato".