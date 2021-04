Ninja Gaiden Master Collection: Ayane, Momiji, Rachel, Kasumi e Ryu combattono in video

Con il nuovo video di Ninja Gaiden Master Collection proposto da Koei Tecmo, il publisher giapponese ripercorre la storia dell'iconica serie action del Team Ninja focalizzandosi sulle abilità e sulle tecniche di combattimento di Ayane, Momiji, Rachel, Kasumi e dell'immancabile Ryu Hayabusa.

Il Character Showcase presentato da Koei Tecmo riprende i diversi titoli della serie che, lo ricordiamo, saranno riproposti in versione Sigma poiché lo studio non è stato in grado di recuperare il codice sorgente di Ninja Gaiden e Ninja Gaiden Black per Xbox originale, come pure di Ninja Gaiden 2 per Xbox 360.

Partendo dalle versioni Sigma, gli autori nipponici hanno così operato una conversione current-gen che passerà per un aumento di risoluzione e framerate che arriverà a toccare i 4K e 60fps. Non mancheranno poi degli interventi supplementari per garantire la massima compatibilità dei titoli primigeni con l'interfaccia, il layout di comandi e le funzioni delle piattaforme moderne, anche se (almeno al lancio) su PC mancherà il supporto a mouse e tastiera.

L'uscita della collezione di Ninja Gaiden è prevista per il 10 giugno su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Prima di lasciarvi al nuovo video, date un'occhiata anche al nostro ultimo speciale su Ninja Gaiden Master Collection.