Ninja Gaiden Master Collection: confermati risoluzione 4K e 60fps+ su sistemi Xbox

Ninja Gaiden Master Collection, la raccolta dei tre episodi della serie in versione rimasterizzata annunciata durante il Nintendo Direct di febbraio 2021, avrà il pieno supporto al 4K Ultra HD e ai 60fps+ nella versione Xbox One e in retrocompatibilità su Xbox Series X/S. A confermarlo la pagina ufficiale del gioco presente sul Microsoft Store.

La Collection includerà i tre principali episodi della saga nelle tre edizioni definitive viste originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360: si tratta di Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. I fan della serie potranno così rivivere le gesta del ninja Ryu Hayabusa, assente dalle scene ormai da diversi anni: la prima uscita di Razors' Edge risale infatti alla fine del 2012, mentre l'ultimo esponente del brand è stato Yaiba: Ninja Gaiden Z, spin-off uscito nel 2014 per mano della defunta Spark Unlimited.

Nonostante l'annuncio della Master Collection sia stato ben accolto dai giocatori, ad oggi non ci sono piani per il futuro della serie. Lo ha confermato Fumihiko Yasuda, director della serie, in un'intervista concessa a VGC: "Non ci sono piani al momento, ma ho sempre voluto realizzare un nuovo capitolo della serie, dunque speriamo che accada", queste le sue parole. Restando sul concreto, ricordiamo che Ninja Gaiden Master Collection arriverà il 10 giugno su PS4, Xbox One, Switch e PC, oltre ad essere giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.