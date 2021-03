Ninja Gaiden Master Collection girerà in 4K e 60fps, annunciata la Deluxe Edition

Team Ninja e Koei Tecmo hanno annunciato che Ninja Gaiden Master Collection girerà in 4K e 60fps su PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X, Xbox One X, PS4 PRO e PC, gli sviluppatori specificano che "risoluzione e framerate sono variabili in base alle singole situazioni su schermo."

Maggiori dettagli tecnici sulle varie edizioni di Ninja Gaiden Master Collection verranno diffusi più avanti, Koei-Tecmo Japan ha approfittato dell'occasione per annunciato una Digital Deluxe Edition che includerà un artbook digitale da 70 pagine e la colonna sonora con 180 diversi brani.

Ninja Gaiden Master Collection include le riedizioni di Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Black, trilogia uscita su PS3 e Xbox 360, assente invece lo spin-off Yaiba Ninja Gaiden Z. Si tratta di un pacchetto che permetterà ai giocatori di (ri)vivere l'epopea di Ryu Hayabusa su console di nuova generazione, piattaforme old-gen e PC con tutti i DLC e un comparto tecnico migliorato.

La Master Collection sarà disponibile dal 10 giugno su tutte le piattaforme indicate con l'aggiunta della console ibrida di Nintendo, al momento non sono note le specifiche tecniche della versione per Switch. Qual è il vostro gioco preferito della trilogia di Ninja Gaiden? Fatecelo sapere qui sotto nello spazio commenti.