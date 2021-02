Ninja Gaiden Master Collection al Nintendo Direct: arriva su Switch, PS4, Xbox One e PC

Con il Nintendo Direct del 17 febbraio, il colosso di Kyoto ha annunciato il ritorno di grandi classici del videogioco su Nintendo Switch. Accanto a Trials of Mana ha trovato spazio anche l'amato Ninja Gaiden.

L'oscuro Giappone della saga ritorna direttamente dal passato con una ricca raccolta, che include al suo interno tre titoli firmati Koei Tecmo. La nuova Ninja Gaiden: Master Collection arriva sulla console ibrida portando con sé le seguenti produzioni:

Ninja Gaiden Sigma ;

; Ninja Gaiden Sigma 2 ;

; Ninja Gaiden 3: Razor's Edge;

Ryu Hayabusa è dunque pronto a tornare in scena, armato di un arsenale letale e ansioso si poter colpire gli avversari con il favore delle ombre. Ad arricchire il pacchetto, oltre alla gran parte delle modalità di gioco originali anche una serie di costumi DLC. Ninja Gaiden: Master Collection è stato presentato da Koei Tecmo con il trailer che trovate in apertura a questa news. L'arrivo della raccolta è stato confermato per il prossimo 10 giugno 2021, su Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One (PlayStation 5 e Xbox Series X|S in retrocompatibilità) e PC.



In tema di ritorni, il Nintendo Direct di febbraio 2021 ha confermato anche l'arrivo di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD su Nintendo Switch.