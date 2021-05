Ninja Gaiden Master Collection: nuovo adrenalinico gameplay basato su Sigma 2

Ninja Gaiden Master Collection riporterà la serie firmata Tecmo e Team Ninja in scena dopo diversi anni, permettendoci di rivivere la trilogia moderna incentrata sulle frenetiche e spettacolari battaglie combattute da Ryu Hayabusa. E con l'uscita della raccolta che si avvicina, arrivano ulteriori video gameplay.

Il nuovo filmato è tratto dall'evento digitale NicoNico Net Chokaigi Game Party Japan 2021, ed è interamente incentrato sulla versione rimasterizzata di Ninja Gaiden Sigma 2. Nei circa 6 minuti di video vediamo l'iconico protagonista della serie darsi battaglia con una nutrita schiera di demoni mentre sta attraversando il Monte Fuji, per poi arrivare ad affrontare uno degli antagonisti principali dell'avventura, Genshin, in un combattimento mozzafiato. Il filmato ci permette inoltre di poter osservare in maniera più precisa le migliorie tecniche apportate da questa Collection, con textures più dettagliate e una migliore illuminazione, evidenti soprattutto durante la cutscene che precede la Boss Fight.

Ricordiamo che Ninja Gaiden Master Collection farà il suo debutto il prossimo 10 giugno su PC, PS4, Xbox One e Switch. Nella raccolta saranno incluse solamente le edizioni potenziate dei tre capitoli della serie, vale a dire Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3: Razor's Edge. Oltre a Ryu ci saranno diversi personaggi giocabili in Ninja Gaiden Master Collection. Nel mentre è stato inoltre confermato che Ninja Gaiden Master Collection su PC non supporterà mouse e tastiera.