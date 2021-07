Ninja Gaiden Master Collection, la patch PC cerca di risolvere i problemi più gravi

La versione PC di Ninja Gaiden Master Collection non è stata ben accolta da parte di critica e pubblico, sicuramente meno rispetto a quanto visto invece per le altre edizioni della raccolta incentrata sulle avventure di Ryu Hayabusa. Koei Tecmo ha però fatto tesoro delle critiche e ha cercato di migliorarne l'offerta.

Dopo aver risolto il fastidioso problema di Ninja Gaiden Master Collection per PC introducendo in maniera ufficiale il supporto alla risoluzione 1440p (oltra gradita possibilità di abilitare la modalità a schermo intero), adesso grazie alla patch 1.0.0.2 vengono implementate ulteriori funzioni che andranno incontro alle esigenze dei giocatori. Il nuovo update aggiunge diverse opzioni grafiche volte a massimizzare la resa della Collection su PC. Nello specifico si introducono le seguenti possibilità:

Modalità Display

Risoluzione

Vsync

Triplo Buffering

Anti-Aliasing

Profondità di campo

Display delle ombre

Unendosi ai perfezionamenti già introdotti con la patch 1.0.0.1, un poco alla volta Ninja Gaiden Master Collection sta raggiungendo uno status quantomeno accettabile anche in questa criticata versione, sebbene continuino a mancare diverse funzionalità che ancora oggi continuano a far storcere il naso agli appassionati: ad esempio Ninja Gaiden Master Collection su PC non supporta mouse e tastiera e per il momento nulla lascia pensare che Tecmo Koei e il Team Ninja vogliano tornare indietro sui loro passi. Al tempo stesso, però, non è da escludere che gli sviluppatori possano apportare ulteriori migliorie su PC per renderla per quanto possibile sempre più allettante per il pubblico.