Ninja Gaiden Master Collection su PC non supporterà mouse e tastiera

L'uscita di Ninja Gaiden Master Collection si sta avvicinando sempre di più ed emergono sempre più dettagli su questa raccolta dei tre capitoli della saga con protagonista il ninja Ryu Hayabusa. Arriva adesso una brutta notizia per chi ha intenzione di giocare la versione PC.

Stando a quanto affermato dal producer Fumihiko Yasuda, Ninja Gaiden Master Collection non avrà alcun supporto a mouse e tastiera: il solo modo per giocare le tre avventura sarà esclusivamente attraverso un gamepad anche su PC, cosa che farà storcere il naso a molti giocatori. Non solo, tale versione non avrà una gran quantità di opzioni grafiche personalizzabili: è assicurato il supporto al 4K e ai 60fps, ma non ci sarà molto altro con cui interagire e di certo mancherà un'opzione per sbloccare il framerate. Ciò non mette in buona luce l'edizione PC della Collection, che non si presenta al massimo della forma in questa veste.

Negli ultimi tempi si sono susseguite notizie che hanno fatto storcere il naso a diversi fan della serie sviluppata dal Team Ninja e prodotta da Tecmo Koei: Ninja Gaiden Master Collection avrà alcune censure e mancanze, senza dimenticare che nella raccolta saranno presenti le sole versioni Sigma dei vari capitoli essendo stati persi i codici sorgenti di Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black e Ninja Gaiden II. Tutti i nodi verranno al pettine il prossimo 10 giugno, quando la Collection sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch. Potete approfondire leggendo l'intervista al producer di Ninja Gaiden Master Collection Fumihiko Yasuda.