Ninja Gaiden Master Collection: segnalate diverse mancanze per la versione PC

Ninja Gaiden Master Collection è disponibile da oggi, 10 giugno 2021, su PS4, Xbox One, Switch e PC. Su quest'ultima versione tuttavia la situazione non sembra esattamente rosea, almeno per quanto riguarda le opzioni tecniche messe a disposizione per la raccolta firmata Koei Tecmo.

A segnalare diverse mancanze è Kotaku che ha testato la Collection su PC. La testata parte evidenziando come il menù del titolo non abbia nessuna voce relativa alla modifica della risoluzione: per cambiarla è necessario muoversi attraverso le proprietà del gioco su Steam. Le risoluzioni disponibili sono inoltre tre: 1280x720, 1920x1080 e 3840x2160. In aggiunta, è assente anche la possibilità di regolare la schermata, con il full-screen non disponibili tra le opzioni in-game.

Kotaku conferma inoltre quanto già reso noto in precedenza, ossia che Ninja Gaiden Master Collection su PC non supporta mouse e tastiera, offrendo la possibile di giocare esclusivamente attraverso un controller: la pagina Steam relativa al gioco segnala infatti l'impossibilità di utilizzare una keyboard, che non funzionerà nemmeno per navigare attraverso i menù di gioco.

In poche parole, l'edizione PC di Ninja Gaiden Master Collection sembra realizzata in maniera approssimativa data anche l'assenza delle opzioni più basilari. Ad ogni modo la raccolta è adesso a disposizione per i fan: se volete avere un assaggio eccovi un gameplay di Ninja Gaiden Master Collection basato su Sigma 2.