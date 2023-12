Ninja Gaiden, la top 5 dei migliori giochi della serie: Black domina ancora oggi

Sapete chi è che manca dalle scene da fin troppo tempo? Ninja Gaiden! Se escludiamo la Master Collection del 2021 e lo spin-off Yaiba: Ninja Gaiden Z del 2014, la serie di Team Ninja risulta essere assente dalle scene da più di dieci anni, più precisamente da Ninja Gaiden 3: Razor's Edge del 2012.

Sperando che Team Ninja si decida finalmente a riportare in auge la serie di Ninja Gaiden e nell'attesa del prossimo grande progetto dello studio di sviluppo (ecco 5 cose che dovete sapere su Rise of the Ronin) abbiamo ben pensato di fare un salto nel passato e stilare la Top 5 con i migliori giochi della serie Ninja Gaiden, usando come riferimento i rispettivi Meta Score (laddove presenti).

5. Ninja Gaiden II (2008) - 81

Seguendo le orme del primo capitolo sviluppato da Team Ninja, Ninja Gaiden II è uscito nel 2008 solo ed esclusivamente su console Microsoft, in questo caso su Xbox 360. Pur non riuscendo a replicarne i fasti, si è comunque imposto tra i migliori giochi action di quegli anni. Rispetto a Ninja Gaiden (2004), questo secondo episodio presenta un maggior tasso di violenza e gore, anche grazie ad un nuovo sistema di combattimento che permette al protagonista Ryu Hayabusa di smembrare gli avversari per indebolirli o rallentarli, e di assorbire la loro essenza sotto forma di globi di energia per ripristinare energia, Ki e finanze.

4. Ninja Gaiden: Dragon Sword - 83

La quarta piazza è reclamata da Ninja Gaiden: Dragon Sword, un action per Nintendo DS che, nonostante la sua natura portatile, può essere considerato come una capitolo principale della serie. È infatti sviluppato da Team Ninja e ambientato tra Ninja Gaiden e Ninja Gaiden II. Dragon Sword si presenta in uno pseudo-3D, nel senso che il protagonista e i nemici sono modellati in tre dimensioni, mentre le ambientazioni sono pre-renderizzate. Il Nintendo DS va tenuto verticalmente, con lo schermo sinistro che mostra la mappa e lo schermo destro l'azione di gioco vera e propria. Il gameplay è fondamentalmente basato sull'utilizzo della stilo, presentandosi dunque molto differente dalla serie principale ma, a giudicare dal Meta Score, di buon livello.

3. Ninja Gaiden Sigma 2 (2009) - 83

Versione rimaneggiata e ampliata di Ninja Gaiden II, Ninja Gaiden Sigma 2 è approdato un anno dopo su PlayStation 3 portando con sé un bel po' di novità. Tra le più importanti si segnalano delle battaglie con dei boss su larga scala e una nuova modalità cooperativa con tre nuovi personaggi giocabili, ossia Ayane, Momiji e Rachel. C'è da dire che rispetto all'edizione base di Ninja Gaiden II, questo Sigma 2 ha anche perso diversi contenuti, totalmente rimossi o nel migliore dei casi rimaneggiati. Il sistema di controllo è stato riadattato, mentre del gore, tratto distintivo dell'edizione 360, non vi è più traccia. Tutti questi cambiamenti hanno fatto di Sigma 2 un gioco diverso sotto molti aspetti, ma comunque in grado di ottenere il favore della critica.

2. Ninja Gaiden (2004) - 91

C'è stato un tempo in cui il nome di Ninja Gaiden era strettamente legato a Xbox. È infatti sulla prima console di Microsoft che la serie, ereditata da Team Ninja, è stata rilanciata dopo i fasti degli anni '90, guadagnando peraltro le tre dimensioni e l'amore degli appassionati. Per la rinascita della serie, Team Ninja ha scelto di re-immaginare il mondo di gioco e fonderlo con quello di un'altra sua creazione, Dead or Alive, facendo sempre affidamento sul carismatico protagonista Ryu Hayabusa. Se nel 2004 Ninja Gaiden è finito in cima alle liste dei desideri di numerosi possessori di Xbox, è in ogni caso merito di un fascino senza tempo e un sistema di combattimento impegnativo e appagante. La produzione ha poi trovato completa maturità nell'edizione dell'anno successivo...

1. Ninja Gaiden Black (2005) - 94

Versione riveduta e ampliata di Ninja Gaiden, Ninja Gaiden Black può essere considerato come il miglior episodio della serie grazie ad un Meta Score di 94. Come la versione originale, è stato lanciato esclusivamente su Xbox ed oggi può anche essere acquistato su Xbox Store a 9,99 euro in edizione retrocompatibile per le console moderne. Rispetto al Ninja Gaiden dell'anno precedente, Black comprende nuovi nemici e costumi, oltre a due ulteriori livelli di difficoltà (il facile Ninja Dog e il difficilissimo Master Ninja) e la nuova Mission Mode con 50 missioni di combattimento.