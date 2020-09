Ninja Gaiden Trilogy: un leak svela la raccolta per PS4 e Switch

Il distributore di Hong Kong Game Source Entertainment ha aggiunto al proprio catalogo di prodotti in arrivo Ninja Gaiden Trilogy per PlayStation 4 e Nintendo Switch. La raccolta non è mai stata annunciata da Koei-Tecmo.

Al momento la pagina del prodotto è stata rimossa, secondo quanto riportato il pacchetto uscirà a marzo 2021 al prezzo di 39.99 dollari e includerà Ninja Gaiden Sigma, Ninja Gaiden Sigma 2 e Ninja Gaiden 3 Razor's Edge. Non ci sono purtroppo altri ma c'è da dire che Game Source Entertainment è un distributore asiatico piuttosto rinomato, la fonte del leak sembra dunque essere piuttosto affidabile.

Non è escluso che Koei-Tecmo possa annunciare Ninja Gaiden Trilogy al Tokyo Game Show di fine settembre, magari insieme al primo teaser del rumoreggiato Ninja Gaiden 4, più volte citato da insider come esclusiva Xbox Series X.

Ninja Gaiden Sigma e Ninja Gaiden Sigma 2 hanno riscosso un buon successo di pubblico e critica mentre Ninja Gaiden 3 è stato accolto in maniera più tiepida dalla stampa, non riuscendo a riscuotere il successo commerciale sperato dal publisher e costringendo lo stesso a mettere in pausa il franchise in attesa di nuove idee.