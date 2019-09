Ninja gioca a World of Warcraft Classic, Halo, Gears 5: e Fortnite?

Tyler Ninja Blevins è stato conquistato da World of Warcraft Classic, così come milioni di altri giocatori in queste ore. La riedizione "classica" dell'MMORPG di Blizzard ha riscosso un enorme successo nell'ultima settimana, tanto da segnare nuovi record di spettatori su Twitch e contribuire ad aumentare il valore delle azioni Activision.

Nella "rete" di WOW Classic è finito anche Ninja, il celebre streamer di Fortnite recentemente passato in casa Microsoft dopo l'abbandono di Twitch e ora attivo su Mixer in pianta stabile. In un Tweet, Ninja fa sapere di aver completato una sola quest del gioco ma di non riuscire più a staccarsi dallo stesso. Il problema? Ninja in queste ore dovrebbe promuovere Gears 5 e sembra avere in cantiere anche dei progetti a tema Halo probabilmente legati ad Halo Infinite e Halo Master Chief Collection per PC.

E Fortnite? Il Battle Royale rientra ancora negli interessi di Tyler ovviamente tuttavia sembra che lo streamer stia cercando di battere altre strade e una di queste potrebbe essere World of Warcraft Classic. Sono in molti a prevedere un declino per il gioco Epic ,tra cui l'ex FaZe Clan Tfue che ha predetto la morte di Fortnite nel giro di pochi mesi, a causa della mancanza di contenuti interessanti.