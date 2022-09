Ninja lascia Twitch? 'Ho bisogno di una pausa, non so se o dove tornerò'

Dopo la pausa di Pokimane, anche Tyler Blevins ha deciso di smettere i panni di Ninja: il noto streamer di Fortnite ha infatti deciso di fermare temporaneamente le sue attività che, in questi anni, lo hanno portato a creare un vero e proprio esercito di fan composto da oltre 18 milioni di follower su Twitch.

Il giovane imprenditore e creatore di contenuti ha comunicato questa sua decisione ai tanti appassionati che lo hanno seguito nel suo ultimo interventi su Twitch dall'eloquente titolo "Grandi cose stanno arrivando". Nel corso dello streaming, Blevins ha preferito non fornire ulteriori chiarimenti sulle motivazioni che lo stanno portando ad abbandonare temporaneamente il ruolo di Ninja, anche se in molti ritengono che Tyler voglia prendersi questo periodo di pausa per "ricaricare le pile" in ragione delle stressanti attività svolte davanti alla telecamera. O forse c'è dell'altro?

Solo al termine dello streaming, Ninja ha infatti aggiunto su Twitter che "ho soltanto bisogno di prendermi una pausa... non so quando tornerò, o dove". Tutti gli account social di Tyler Blevins sono stati aggiornati per riprendere questo messaggio e rimuovere le sue immagini profilo. Anche il suo canale Twitch non è più segnalato come "Verificato", a ulteriore riprova del suo (forse definitivo?) abbandono dalla nota piattaforma streaming legata alla galassia Amazon. Intanto, Amouranth svela il segreto del suo successo su Twitch.