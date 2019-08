Ninja su Mixer: il noto streamer è ora il più seguito sulla piattaforma!

Solo poco tempo fa è giunto l'annuncio della decisione di Tyler "Ninja" Blevins di abbandonare la piattaforma Twitch per aprire un nuovo canale su Mixer, ma i risultati ottenuti sono già più che notevoli.

In brevissimo tempo, sostanzialmente meno di una settimana, il canale Mixer di Ninja è diventato il più seguito sulla piattaforma, consacrando quest'ultimo come il "Top-Streamer" attivo sulla stessa. Un risultato che certamente sorprende per la rapidità con il quale è stato conseguito, ma le cui premesse erano già ottime. Ancor prima di aver iniziato la propria attività sul portale di proprietà di Microsoft, infatti, Ninja poteva già contare su oltre 300.000 follower. Nel giro di poco tempo, e con l'avvio di una routine di streaming sul nuovo Canale, il pubblico di Tyler Blevins si è espanso ad un ritmo decisamente esponenziale: nel corso della giornata di mercoledì 7 giugno, lo stesso Ninja ha infatti annunciato tramite il proprio account Twitter ufficiale di aver superato il milione di iscritti su Mixer!

La community attiva su Mixer sembra dunque aver accolto con un significativo calore il "nuovo arrivato". Ninja è noto in particolare per la propria attività di streaming di Fortnite: Battaglia Reale, il più che celebre battle royale di casa Epic Games.