Ninja su Mixer: pochi spettatori ma tanti accordi con gli sponsor

Sappiamo che uno dei motivi che ha spinto Ninja a lasciare Twitch è stata la natura blindata del suo contratto con la piattaforma, che rendeva difficile per Tyler espandere il suo brand in altri settori, stringendo accordi vantaggiosi con partner e sponsor. Adesso la situazione è cambiata, vediamo come!

Al momento Ninja è il content creator più popolare su Mixer con 2.3 milioni di follower, numeri lontanissimi rispetto a quelli generati da Twitch, tuttavia l'approdo di Ninja sul servizio Microsoft ha convinto anche altri streamer di successo ad approdare verso Redmond, facendo aumentare il numero di ore di gioco trasmesse del 188% rispetto al precedente trimestre. In totale negli ultimi tre mesi su Mixer sono state ospitate 32.6 milioni di ore di gioco, gli spettatori però non sono aumentati e anzi, si è registrata una diminuzione delle ore totali di visione del 10.6%.

La società di analisi Newzoo sottolinea come "l'arrivo di Ninja e altri creator su Mixer non è servito per togliere spettatori a Twitch ma sicuramente ha portato una boccata d'ossigeno ai conti di Microsoft, con tanta pubblicità gratuita arrivata dalle interviste e numerose sottoscrizioni effettuate." Dopo aver abbandonato Twitch, Ninja è diventato testimonial di Adidas ed ha stretto contratti nel settore del merchandising e dell'intrattenimento, firmando per apparire in serie TV e film.