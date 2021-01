Ninja non si assume la responsabilità delle frasi razziste nella sua chat di Twitch

Nel corso di una recente intervista ai microfoni del New York Times, il celebre streamer di Fortnite Capitolo 2 e Valorant Tyler "Ninja" Blevins ha parlato del sempre più diffuso fenomeno del razzismo nelle chat di Twitch.

Le parole dello streamer nei confronti del fenomeno sono state molto dirette e, per alcuni fan, discutibili:

"Tutto dipende dai genitori. Volete conoscere davvero i vostri figli? Ascoltateli mentre stanno giocando ai videogiochi e non sanno sella vostra presenza. C'è anche dell'altro: come fa un ragazzino bianco a sapere di avere dei privilegi se i suoi genitori non gli hanno mai insegnato nulla del genere o parlato di razzismo?"

"Non è il mio lavoro avere questo genere di conversazioni con i ragazzini. La prima cosa che penso quando vedo frasi razziste in chat è pensare che si tratti di qualcuno che vuole prendermi in giro. Se qualcuno cita frasi razziste nella diretta di un altro streamer, c'è la possibilità che quel personaggio venga bannato. È terribile, ma è la prima cosa che mi viene in mente."

Insomma, sembra che la filosofia di Ninja non si basi solo sulla volontà di non trattare certi argomenti durante le sue dirette, ma anche sulla paura di fare un passo sbagliato ed essere bannato dalla piattaforma, che negli ultimi tempi si è mostrata molto attenta a problematiche di questo tipo e non si fa alcuno scrupolo nel sospendere o bannare definitivamente. A questo proposito, proprio di recente sono entrate in vigore nuove regole che spingono gli streamer a moderare in modo più attento le proprie chat, pena il ban del canale o dei singoli utenti che scrivono insulti o frasi di dubbio gusto.